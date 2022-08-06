VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın güzel sporcusu Zehra Güneş, büyük bir reklam anlaşması imzaladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı voleybolcunun dev kazancı ortaya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç sporcusu, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş de performansıyla dikkat çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın güzel sporcusu Zehra Güneş ise Instagram hesabında 2 milyon 200 bin takipçiye ulaştı. Başarılı ve güzel sporcunun yeni aşkı dikkat çeken bir başka konu oldu. Zehra Güneş'in paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

YENİ REKLAM ANLAŞMASI

Ajansspor'un haberine göre; Ünlü voleybolcu Zehra Güneş ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Güneş'in reklamlardan kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.