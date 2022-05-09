Zehra Güneş: Son maçımız gibi oynadık!

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluktan bir maç uzakta. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan Sarı-Siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek seride eşitliği sağladı.

13 sayıyla VakıfBank’ın zaferinde önemli rol oynayan Zehra Güneş, Karşılaşmanın ardından konuştu ve “Maç öncesinde koçumuz bize ‘Kazanmak için değil hayatta kalmak için sahaya çıkın’ demişti. Biz de öyle yaptık ve son maçımız gibi oynadık. Sahada yüksek kalitede bir maç vardı. Şimdi önümüzde 1 maç kaldı. Sahamızda onu da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



