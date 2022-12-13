Zehra Güneş rakiplerinin kabusu oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10 hafta geride kalırken Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürdü. Sezon öncesinde Egonu'yu transfer eden VakıfBank 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Filenin Sultanları'nda dikkat çeken bir performans sergileyen Zehra Güneş, Vakıfbank formasıyla yine damga vurdu.

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LİDER ECZACIBAŞI SADECE 1 SET KAYBETTİ

Geçen sezonu ilk ikinin dışında tamamlayan Eczacıbaşı, yeni sezonda durdurulamıyor. 10 haftalık süreçte Fenerbahçe Opet, Galatasaray , Vakıfbank, THY gibi şampiyonluk adaylarıyla karşılaşan Eczacıbaşı tüm mücadeleleri kazanırken sadece 1 set kaybetti.

SET BAŞINA EN ÇOK SAYI BOSKOVIC'İN

Eczacıbaşı'nda Simge Aköz ile kaptanlığı paylaşan Tijana Boskovic beklendiği gibi takımı sırtlayan isim oldu. Sırbistan'ın VNL kadrosunda yer almayan ve dinlenen yıldız pasör çaprazı, ülkesinin Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamasında önemli rol oynadı. Boskovic turnuvanın MVP'si seçilirken bunu iki kez üst üste başarmış oldu.

Boskovic, Sultanlar Ligi'nde set başına 6.78 sayı ortalaması tuturarak zirvede yer aldı. Sırp yıldızı, VakıfBank'ın yeni transferi Egonu 6,52'lik istatistik ile takip etti.









SAYI KRALI PAYNE

Sigorta Shop'ta forma giyen Kelsie Danielle Payne 241 sayı ile sayı krallığında zirvede. THY'nin Kandalı pasör çaprazı Kıera Renee Van Ryk ve Galatasaray'ın yıldızı Anthi 212'şer sayıyla onu takip etti.

ARINA 'ACE' FEDOROVTSEVA

Ligin en iyi servisçisi ise Fenerbahçe Opet'in Rus smaçörü Arina Fedorovtseva oldu. oynadığı 31 sette toplam 21 ace bulan 18 yaşındaki voleybolcu zirvede yer aldı. Diğer en çok ace atan isimler ise 15'e sayıyla Galatasaray forması giyen Mina Popvic ve Bolu Belediyespor'da forma giyen Dixon Tetori Elsie oldu.

ZEHRA GÜNEŞ DUVARI

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt ile beraber çok iyi blok savunması kuran Zehra Güneş, VakıfBank'ta bu istatistiğini devam ettirdi. 10 hafta sonunda toplam 30 blok yapan Zehra Güneş, set başına 1,2 blok ortalaması tuturdu. Ligin en çok blok yapan ikinci ismi 29 blokla Galatasaray forması giyen Ayçin Akyol oldu. Fenerbahçe'nin orta oyuncusu Aslı Kalaç ise bu iki ismi 28 blokla izledi.

İŞTE LİGİN EN İYİ KARMA KADROSU

TVF'nin istatistiklere göre oluşturduğu sezonun en iyilerinde libero Melis Yılmaz, orta oyuncular İlayda Uçak ve Mina Popovic, smaçörler Arina ve Anthi, pasör Cansu Özbay ve pasör çaprazı Tijana Boskovic oldu.

Yedeklerde ise pasör Elif Şahin, orta oyuncular Zehra Güneş, Dixon ve Van Ryk yer aldı.

(Skorer)



