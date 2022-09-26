Voleybol severlerin uzun süredir beklediği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası başladı. Filenin Sultanları ilk maçında Tayland'a sürpriz bir yenilgi alırken favori ekipler ilk maçlarını galibiyetle tamamladı. Öte yandan İtalyan basını turnuva ile ilgili yaptığı haber ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'i öne çıkardı.

DÜNYA SIRALAMASINDA GERİLEDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu. Sultanların bu yenilgisi hem grup hesaplamalarını karıştırırken hem de dünya sıralamasında aleyhimize oldu. Sıralamada altımızda bulunan Tayland'a yenilen milliler 310 puandan 298 puana geriledi. 5. sıradaki Sırbistan ile aramızdaki fark 27 oldu.

OLİMPİYAT TEHLİKESİ

Bu sıralama aynı zamanda olimpiyat elemelerindeki torbamızı da etkileyecek. Olimpiyat elemeleri için ilk 6'nın dışında olmak Sultanlar'ın zor rakiplerle karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Buna göre ev sahipleri dışında kalan takımlar üçer takım halinde torbalara bölünecek. Türkiye şu anda 3. torbada yer alıyor. Başarısız sonuçların devam etmesi halinde Sultanlar dördüncü torbaya düşebilir.

BREZİLYA'DA GABİ FIRTINASI

Brezilya ilk maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Son olarak Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazanan Sambacılar rakibini 3-0'lık skorla geçti. Türkiye'de Vakıfbank'ta forma giyen Brezilyalı Gabi galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız smaçör 24 sayı kaydetti. Birezlya'da Nascimento Kisy 16 sayı ile Gabi'yi izledi. Çekya'da Gabriela Orvosova'nın 18 sayısı yenilgiyi önlemedi.

İTALYA KAMERUN'U RAHAT YENDİ

Millet Ligi'nde şampiyonluğa uzanan İtalya, şampiyonadaki ilk maçında gövde gösterisi yaptı. Kamerun'u ilk sette 10 sayı, ikinci sette ise 12 sayıda tutan İtalya sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İTALYAN BASINI ZEHRA GÜNEŞ'İ ÖVDÜ

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi Gazzetta dello Sport, Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'i turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak gösterdi. Güneş'in kısa bir kariyer detayı haberde yer aldı. Öte yandan haberde Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden 4 ismin yer alması dikkat çekti. Listede yer alan 5 isimden Gabi, Egonu ve Zehra Güneş Vakıfbank'ta forma giyerken Sırbistan'ın süper yıldızı Tijana Boskovic Eczacıbaşı'nda forma giyiyor.

Listede yer alan Amerkialı Annie Drews ise daha öncesinde Türkiye'de 2018-2019 sezonunda Beylikdüzü'nde forma giydi. Amerikalı pasör çaprazı şu anda Japn kulübü JT Marvelous'ta forma giyiyor.

Zehra Güneş turnuvanın ilk maçında Tayland'a karşı 15 sayı kaydetti. 3 blok yapan Zehra ayrıca 2 ace kaydetti. Güneş'in bu performansı galibiyete yetmedi.

REKLAM ANLAŞMASINDAN 2 MİLYON LİRA

Sosyal medyada en çok takip edilen sporculardan olan ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Güneş ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü olurken bu reklam anlaşmasından tam 2 milyon lira kazanacak. Güneş sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Genç voleybolcunun yeni reklam filmi, yayınlanmaya başladı.

KUPAYA DOYMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç sporcusu, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş de performansıyla dikkat çekti.

INSTAGRAMDA REKOR TAKİPÇİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın güzel sporcusu Zehra Güneş ise Instagram hesabında 2 milyon 200 bin takipçiye ulaştı. Başarılı ve güzel sporcunun yeni aşkı dikkat çeken bir başka konu oldu. Zehra Güneş'in paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

(Skorer)