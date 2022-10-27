Zehra Güneş: 'Hedeflerimizin ilk adımı Fenerbahçe Opet maçı'

2022-2023 sezonu Şampiyonlar Kupası 29 Ekim Cumartesi günü sahibini bulacak. Geçen sezonun AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15:00'da başlayacak.

VakıfBank'ın yıldızlarından Zehra Güneş, Fenerbahçe Opet maçı için çok heyecanlı olduklarını söyledi ve hedeflerinin ilk adımının bu maç olduğunu dile getirdi.



