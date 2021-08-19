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Zehra Demirhan ve Nesrin Baş'tan Rusya'da bronz madalya

Rusya’da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 50 kiloda milli güreşçi Zehra Demirhan ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya kazandı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 19:59 Son Güncelleme:
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Zehra Demirhan ve Nesrin Baş'tan Rusya'da bronz madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda Zehra Demirhan İsveçli Ellen Kristina Oestman’ı ve Polonyalı Natalia Walczak’ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Nesrin Baş ise Polonyalı Karolina Gabriela Kozlowska’yı ve Belaruslu rakibi Aline Miklasheuskaya’yı yenerek bronz madalya elde etti.

55 kiloda Melda Dernekçi ise Hint rakibi Sito Sito’ya yenilince beşinci oldu.

Şampiyonada kadınlarda Elvira Kamaloğlu, yarı finalde Kazakistanlı rakibine yenildiği için bronz madalya için güreşecek.

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