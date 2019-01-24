Ze Luis ve Luiz Adriano ile ilgili resmi transfer açıklaması!

Spartak Moskova'nın iki santforu Luiz Adriano ve Ze Luis, ara transfer döneminde sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Cim Bom'un Adriano ile görüştüğü iddia edilirken Islam Slimani'den yeterli verimi alamayan Sarı Kanarya'nın da Luis'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Çıkan haberlerin ardından Rus kulübü, resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. İki oyuncunun da takımda kalacağının belirtildiği duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basın medya organlarında Ze Luis ve Luiz Adriano'nun başka kulüplere satılacağına yönelik haberler yer almaktadır.

Taraftarlarımızdan endişelenmemelerini istiyoruz. Zira Spartak, iki golcüyle de devam edecektir. Üstelik bu durum, sadece bu sezon için geçerli değildir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler