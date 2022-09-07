Ze Luis: Fenerbahçe ve Galatasaray benimle ilgilendiler

Atakaş Hatayspor, daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Ze Luis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde, Hatayspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Luis, “Kendimi hazır hissediyorum. Türkiye’de bulunmaktan çok mutluyum. Burada sadece oyuncu olarak değil, takım arkadaşlarıma da yardımcı olmak için geldim. Takıma katkılar sunmaya geldim. Fenerbahçe ve Galatasaray benimle ilgilendiler. Onlar geçmişte kaldı, şu an onlarla ilgilenmiyorum. Hatayspor’a geldim ve Hatayspor’da zaferle kazanıp, Hatayspor ailesiyle beraber hikaye yazmayı planlıyorum ve bunu başaracağımdan da eminim” dedi.

İlk yarıdaki transfer dönemini, sol ayağını iyi kullanabilen bir oyuncuyu transfer ederek kapatmayı düşündüklerini söyleyen Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, “Bu sezona başlarken, top süresinin en çok Atakaş Hatayspor’da olmasına rağmen istediğimiz sonuçları alamadık. Taraftarlarımız da biraz transfer istedi. Biz de bu gün Ze Luis’i transfer ettik, santrafor mevkiimize. İnşallah diğer santrforlarımız ile birlikte Atakaş Hatayspor’umuzu başarıdan başarıya koşturacaklar. İlk puanımızı geçen hafta aldık, bundan sonraki haftalarda da puanlarımızı almaya devam edeceğiz” dedi. (DHA)