Zdravko Reic: Favori hocam Bjelica

Nenad Bjelica’nın ülkesindeki en önemli spor yazarları arasında yer alan Reic, tecrübeli çalıştırıcı için “İşine tutkuyla bağlıdır. Tümkalbimle söylüyorum, Bjelica favori hocalarımdan ve çok iyi bir adam” derken, onu 6 başlık altında yorumladı.

1- 3 KORUMAYLA GELDİ

Bjelica'yı 2018'de programıma davet ettim. Zagreb'e gelirim dedim ama 'Sana saygım var' diyerek, Split'e kadar geldi. Dinamo Zagreb'in hocası olduğu için kulübü, Hajduk'un bulunduğu şehirde sıkıntı olabilirdi diye yanında 3 koruma göndermişti!

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Nenad Bjelica’yı, futbola profesyonel seviyede başladığı NK Osijek’ten (1990’lar) beri tanıyorum. Onu, Dinamo Zagreb’in başındayken 2018 yılında Split kentinde çekimlerimizi yaptığımız ‘İstinom do gola’ adlı TV programıma davet ettim. Kabul etmesi halinde Zagreb’e gelebileceğimi söyledim. Çok dürüst ve samimi bir insan. Bana, ‘Sana büyük bir saygım var ve Zagreb’e gelmene gerek yok, ben Splitt’e gelirim’ dedi. Havalimanından bile onu almamı istemedi ve ‘Direkt stüdyoya gelirim’ cevabını verdi. Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ve Hajduk Split ezeli rakiplerdir. İki taraf da birbirlerini hiç sevmez. Dinamo da sıkıntı olabilir diye düşünmüş ve Bjelica stüdyoya girdiğinde yanında 3 koruma vardı. Programı yaptık ve geri döndü. Bence bu hareketi güzel bir jestti.

2- DALIC'IN YERİNE GELECEKTİ

Bence eğer EURO 2020 ertelenmeseydi, sözleşmesi turnuva sonrası bitecek Dalic’in yerine Hırvatistan’ın başına geçecekti. Karar verme aşamasında hep başarılı ve zeki biri. Farklı karakterli oyuncularla uyum içinde çalışabiliyor.

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Kazanmak ve başarmak, Bjelica’nın ruhunda var... Mükemmel bir teknik adam. Açıkçası EURO 2020 ertelenmeseydi, sözleşmesi turnuva sonrası bitecek olan Zlatko Dalic’in yerine Hırvatistan Milli Takımı’nın başına geçeceğini düşünüyordum. Belki bu şimdi olmayacak ama bir gün kesin olacak. Hocalığının yanı sıra karakter olarak da mükemmel. Karar verme aşamasında hep başarılı ve karşısındakine karşı çok açık biri. Farklı karakterli oyuncularla uyum içinde çalışabiliyor ve oldukça da zeki. Dinamo’dan ayrıldıktan sonra Hajduk Split’in başına geçmesi için teklif yapıldı ama sanırım daha sonra sıkıntı olabileceğini düşündüler ve vazgeçtiler.

3- AYRILMASININ NEDENİ MAMIC

Başarılar geldikçe Dinamo Zagreb’de Sportif Direktör Zoran Mamic’ten daha büyük bir isim haline geldi. Mamic’le bazı konularda fikir ayrılığı yaşadılar. Tümteknik ekibini kovdular ve sonunda da onunla yollar ayrıldı.

Bjelica’nın, Dinamo Zagreb’den ayrılmasında Sportif Direktör Zoran Mamic’ten kulüpte daha büyük bir isim haline gelmesi ve onunla bazı konularda anlaşamaması yatıyor. Mamic, Hırvat futbolunda söz sahibi olan güçlü bir isim. Bjelica’nın 6 kişilik teknik ekibinin görevine son verdi ve bunun ekonomik nedenlerden olduğunu söyledi. Ama bunun parayla alakası yoktu. Sonuç olarak Bjelica ile de yollar ayrıldı. Bjelica, bunca yaşananlara rağmen ayrılırken, Mamic dahil kimseyle kötü bir ilişkisi olmadığını söyledi. Onunla söz savaşına girse, belki gelecek adına sıkıntı yaşayabilirdi.

4- İTALYA'DAN GAZETECİ GELDİ

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Onun yurt dışındaki hocalık kariyerini pek fazla takip edemedimama İtalya’da Spezia’ya, Serie B’deki en iyi derecesini kazandırmıştı. Daha sonra bir İtalyan gazeteci, sırf bu başarısını yazmak için Hırvatistan’a kadar gelmişti.

Yurt dışında farklı yerlerde çalıştı, onları pek fazla takip edemedim ama İtalya Ligi Serie B’de Spezia’nın başında 2014-15 sezonunda 5.’lik yaşadı ve bu kulüp tarihinin üst seviyedeki en önemli başarıları arasındaydı. İtalya’dan bir gazeteci, bu başarısını yazmak için Hırvatistan’a kadar gelmişti. Çok ciddi ve taktik açıdan harika bir çalıştırıcı. Her detaya dikkat eder. İşine tutkuyla bağlıdır. Hajduk Split’e karşı deplasmandaki maç öncesi onunla konuşmak istemiştim ama ‘Sadece maça konsantre olmak istiyorum’ diyerek kabul etmemişti. Tüm kalbimle söylüyorum, Bjelica favori hocalarımdan ve çok iyi bir adam.

5- TARAFTARI TRİBÜNE DÖNDÜRDÜ

Dinamo’nun taraftar grubu ‘Bad Blue Boys’, Zoran Mamic’e cephe almış ve maçları boykot ediyorlardı. Ancak Bjelica’nın göreve gelmesi ve alınan başarılı sonuçların ardından tribünler yeniden dolmaya başladı. Taraftarlar onu çok seviyordu.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb’in başında olduğu dönemde de şimdi de ailesi, Avusturya’nın Klagenfurt bölgesinde kalmaya devam ediyor. Zaten Klagenfurt ile Zagreb arası arabayla ortalama 2.5 saat civarı. Dinamo’ya gelmeden önce ise kulübün taraftar grubu ‘Bad Blue Boys’ (Kötü mavi çocuklar), Sportif Direktör Mamic’i sevmedikleri için boykot kararı almışlardı ve maçlara gelmiyorlardı. Ancak Bjelica, hem oynattığı futbol hem de elde ettiği başarılı sonuçlar ve kazandığı 4 kupayla onları da yeniden tribüne çekmeyi başardı. Taraftarlar onu her zaman çok sevdiler. Bütün spor branşlarının içinde bulunduğu kategoride ‘Yılın Spor Adamı’ seçilmesi de bunun kanıtıydı.

6- OYUNCULAR SEVİYE ATLADI

Genç oyuncular ve ondan önce vasat bir oyuncu olarak gösterilen isimler, Bjelica’nın elinde adeta parladı. Petkovic, Orsic ve Peric gibi isimler Hırvatistan kadrosuna çağrılmaya başladı. Dilaver ve Kadzior gibi futbolcular seviye atladı.

Dinamo Zagreb’in başında her oyuncusuna güvendi ve hepsiyle bire bir ilgilendi. Futbolcusunu yavaş yavaş takıma monte eder, bir anda yüklenmez ve doğru zamanda oynatırdı. Onun başında olduğu Zagreb’in kadrosunda bulunan ya da sonradan gelen ama normal seviyede olan bir oyuncu, büyük bir gelişim gösterebiliyordu. Zagreb’den Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Nikolo Moro, Dino Peric, Emir Dilaver gibi oyuncular seviye atladı. Petkovic, Orsic ve Peric, Hırvatistan Milli Takımı’nın kadrosuna çağrılmaya başlandılar. Polonya’dan kimsenin adını bilmediği Damian Kadzior’u transfer etti ve Kadzior, takımın önemli bir parçası haline geldi.

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