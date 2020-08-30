Daha önce “Kadın erkeğin bir adım arkasında durmak zorunda” sözleriyle kadınlara yönelik şiddeti teşvik eden Murat Övüç, bu kez sosyal medyaya düşen bir video ile gündemde. Bu sözlerinin ardından ağır linç edilen ve sahneleri iptal edilen sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün sosyal medyaya düşen videosunda; eski basketbolcu Zaza Enden tarafından tokat yediği ve Övüç’ün “Annem ölsün demedim, o benim ablam” diyerek kendisini Zaza Enden'e karşı kendisini savunmaya çalıştığı görülüyor.









Zaza Enden Murat Övüç'e neden tokat attı?

Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları saniye saniye kaydedildi ve sosyal medyadan yayınlandı. Gündeme bomba gibi düşen o görüntüler üzerine Murat Övüç, sosyal medyadan espri yaptıkları yönünde bir açıklama yaptı.

İkili arasında arasında yaşanan o anlar gündeme bomba gibi düştü. Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

Murat Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Seyhan Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düşen o görüntüler üzerine Murat Övüç, sosyal medyadan espri yaptıkları yönünde bir açıklama yaptı.

Zaza Enden kimdir, kaç yaşında, nereli?

28 Mayıs 1976 tarihinde Gürcistan Tiflis'te dünyaya gelen profesyonel güreşçi ve basketbolcudur. 2.06 metre boyunda ve 115 kg ağırlığındadır. 'Tatu' lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye gelmiş ve burada Türk vatandaşlığı almıştır. 2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşmiştir. Yaşanan olay sonrası 'Zaza Enden'in eşi kim?' sorusu merak edilirken, Zaza Enden'in eşi Işıl Enden olduğu öğrenildi.

18 Ekim 2018 tarihinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden, gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına alındı.

İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Zaza Enden'in oynadığı takımlar

1993-1995 Darüşşafaka

1995-2003 Fenerbahçe

2003-2004 Chalon Basket

2004-2005 Tekelspor

2005-2006 Mersin BB

2006-2008 Akçakoca Poyraz

2008-2009 Gebzespor