’Zapata’nın önceliği 2-3 yıllık sözleşme’

Bonservisi elinde olan Cristian Zapata, Fenerbahçe’nin stoper adayları arasında yer alıyor. Kolombiyalı savunmacının menaceri İvan Cordoba, oyuncusunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cordoba, birçok kulüple görüştüklerini söyleyerek, “Zapata şu anda Copa America’da ve buraya konsantre olmuş durumda. Transfer tercihini yaparken önceliklerinden biri, 2-3 sene kalacağı bir takım seçmek. Ardından kulübü için savaşmak” ifadelerini kullandı.

İstikrarı seven 32 yaşındaki oyuncu, 6 yıl Udinese’de oynayıp, 1 seneyi Villarreal’de kiralık geçirdi. Zapata, son 6 yılda ise Milan forması giydi.