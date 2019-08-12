Fenerbahçe'nin son transeri Matias 'Zanka' Jorgensen, formayı kapmak için fazla beklemeyecek! Sarı-Lacivertliler’in defans hattı, neredeyse tüm hazırlık maçlarında alarm verdi. Skrtel ve Neustadter’in ayrılmasının ardından Serdar Aziz de sakatlanınca bu bölgede Sadık Çiftpınar, istenmeyen adam Diego Reyes ve genç oyuncu Okan Turp kaldı. Ersun Yanal, Jailson’u da stoper olarak oynattı. Ancak Yanal’ın hiçbir denemesi, bekleneni vermedi. Son olarak Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de savunma yine tel tel döküldü. Bu nedenle Zanka’nın gelişi, Ersun Yanal’a rahat bir nefes aldırdı.

Partneri Serdar

Danimarkalı futbolcu önceki gün takıma katıldı. Buna rağmen Gazişehir karşısında stoperde yeri garanti olan tek isim de o! Ersun Yanal, 29 yaşındaki futbolcuyu kısa sürede takıma adapte ederek, 19 Ağustos Pazartesi günkü karşılaşmada ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Zanka’nın yanında oynayacak isim konusunda ise ilk aday, bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenen Serdar Aziz. Serdar yetişmezse, Jailson’un görev yapması bekleniyor.