Zanka yine yaktı

Zanka, sezon başında Fenerbahçe’de forma giyerken, oynadığı futboldan çok vasatı bile aşamayan performansı ile konuşuldu. 30 yaşındaki stoper, devre arasında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf’un yolunu tutarken, önceki gün de Bayern Münih karşısında takımını yaktı. Son dönemde oldukça iyi bir performans sergileyen Kırmızı-Beyazlılar, zorlu sınavında Danimarkalı oyuncunun 15. dakikada kendi kalesine attığı gol ile geriye düştü ve maçı da 5-0 kaybetti.

8 maç 18 gol!

Fenerbahçe’de olduğu gibi Düsseldorf’ta da beklentilerin çok altında kalan Danimarkalı, yeni takımıyla 8 maça çıktı. Düsseldorf ise bu karşılaşmaların sadece birinde kalesini gole kapattı. Geriye kalan 7 karşılaşmada ise Kırmızı-Beyazlılar, 18 gol yedi.