Fenerbahçe, ligin ilk 4 haftasında stoper ikilisinde Zanka ve Jailson ile sahaya çıktı. Ankaragücü önünde Jailson’un yerine oynayan Rami, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Maçın ikinci yarısında Sambacı, tecrübeli oyuncudan görevi devraldı. Ersun Yanal, derbide yine Zanka-Jailson ikilisiyle sahaya çıkmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu oyunculara özel idmanlar yaptırıyor. Yanal, seçtiği hücum oyuncularıyla çeşitli senaryolar üzerinden Danimarkalı ve Brezilyalı öğrencisini sınıyor.

Savunma arkasına atılan toplar, oyun kurarken rakibin ani baskı yapması, Zanka ve Jailson’un rakip forvetlere yakın markaj uygulaması gibi alanlarda özel çalışmalar yapılıyor.