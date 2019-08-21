Mathias ‘Zanka’ Jorgensen, ilk maçında Kadıköy tribünlerine hayran kaldı. Atmosferden fazlasıyla etkilenen Danimarkalı savunmacı, 12. adamla ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Zanka, “Tribünler tek kelimeyle muhteşemdi. Kariyerim boyunca böyle bir taraftar görmedim. Saha içinde bizi ateşlediler” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki savunmacı, sezona galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Taraftarlarımız bu enerjilerini devam ettirirlerse, Kadıköy’de her maçı kazanırız” diye konuştu. Danimarkalı stoper, Gazişehir karşısında başarılı bir performans sergiledi. Hava toplarında geçit vermeyen Zanka, 88 pas denemesinin 80’inde isabet sağladı.