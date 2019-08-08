Zanka İstanbul'a geldi

Zanka İstanbul'a geldi  

08 Ağustos 2019, Perşembe 08:49
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Zanka İstanbul'a geldi

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - 
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli karşıladı. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi yoğun gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Zanka'nın gelişi
-Karşılanması
-Fotoğraf çekimi
-Alandan ayrılması
-Detaylar

08.08.2019 - Haber Kodu : 190808016

(FOTOĞRAFLI)

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