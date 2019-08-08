Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli karşıladı. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi yoğun gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Zanka'nın gelişi
-Karşılanması
-Fotoğraf çekimi
-Alandan ayrılması
-Detaylar
08.08.2019 - Haber Kodu : 190808016
(FOTOĞRAFLI)