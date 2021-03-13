Fenerbahçe ’den kiralık Kopenhag’da oynayan Zanka’nın bonservisi alınmayacak oyuncu sezon sonunda sarı-lacivertlilere dönecek

Fenerbahçe’den kiralık olarak Danimarka’nın Kopenhag takımına giden Zanka, yola bu takımda devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerle 2022 sonuna dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacı bu sezon için geçerli olmak üzere ise, daha önce de formasını giydiği Kopenhag'a geçici transferle verilmişti.

Danimarka basınında yer alan habere göre Kopenhag kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Oyuncunun bonservisinin alınmayacağı ya da kiralık sözleşmesinin uzatılmayacağı belirtilen haberlerde bunun gerekçesi olarak Zanka'nın maliyeti gösterildi. Zanka bu sezon Kopenhag'da 18 maçta oynadı.

(Skorer)