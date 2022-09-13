Mersin'de akademiyi ve tesisleri ziyaret edecek olan Zanetti, yine aynı gün düzenlenecek olan gala yemeğine katılacak. Aynı zamanda gala yemeğinde Inter Academy ve Inter Club lansmanları gerçekleştirilecek. Burada birçok önemli isimle ve protokol ile buluşacak olan Zanetti, 20 Eylül Salı sabahı ise sahaya inerek Inter Academy Türkiye öğrencileri ile buluşacak.

Inter Academy Türkiye Yönetici Ortağı Hüseyin Kılavuz, “Diğer ortaklarımızla birlikte bir Avrupa devini Türkiye’ye getirerek, bir ilke imza atmıştık. Inter Academy futbol okulunu Türkiye’ye getirdik. Dünya devi Inter ile yapılan ortaklıklar çerçevesinde kurup geliştirdiğimiz Inter Academy Türkiye futbol okulu, bugün Türkiye’nin bir çok ilindeki sporcuları ile birlikte İnter kulübüne bağlılığımız çerçevesinde faaliyet göstermeye devam ediyor" dedi.

İHA