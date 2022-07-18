Galatasaray -Zamalek hattında bir gerilim daha... Daha önce sık sık Mostafa Mohamed anlaşmasında karşı karşıya gelen ve ödeme konusunda Mısır ekibiyle sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar'a, Zamalek cephesi bir problem daha yarattı. Mısır temsilcisi, Aslan'ın, Mohamed'in bonservis rakamını eksik yatırdı iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı. Ancak çok geçmeden durumun aslı ortaya çıktı!

FIFA kurallarına göre; oyuncu yetiştirme ve dayanışma bedeli altında bonservisin yüzde 5'i kesilir ve kalan para kulübe yatırılır. Bu nedenle Cimbom, Zamalek Kulübü'ne 3.8 milyon Dolar yatırdı, kesinti sebebinin de dayanışma tazminatı olduğu kaydedildi. Yani aslında Galatasaray doğru rakamı, doğru zamanda Zamalek'e ulaştırdı. Aslan'ın haklılığını anlayan Zamalek ise geri adım attı.

Murat Akbaş

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