Zalim İstanbul son bölümde neler yaşandı?

!Kanal D'nin pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Zalim İstanbul'un son bölümünde adeta yer yerinden oynadı. Zalim İstanbul'un merakla beklenen son bölümünde neler oldu? Zalim İstanbul dizisi 9. bölümde neler yaşandı?

Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkartıyor!

Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek gizi ortaya çıkar. Seher çok şaşkındır. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrilir...

ŞENİZ'İN GEÇMİŞİ ŞOK ETTİ!





SEHER BEBEĞİ ÖĞRENİYOR!





CEMRE, NEDİM'İ MUTLULUĞA KAÇIRDI!

ZALİM İSTANBUL 8. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ceren, Karaçay ailesinin kıymetli oğlu Cenk ile evlenme planı kurarken, Şeniz'in hain planı ile karşılaşır. Ceren, gelinliğini giymiş Cenk ile evlenmek için odadan çıktığında, içeri girdiği odada Nedim'i görür ve hayatının en acı dersi ile karşılaşır. Nedim ile nikahlarının kıyılmasının ardından adeta Ceren'in dünyası başına yıkılmıştır. Babaanne ve Seher bu olayı gördüklerinde şok geçirirler. Seher, Şeniz'e ağır sözler söyler ve isyan eder, Ceren'e yalvar yakar onu bu yanlıştan geri dönesi için ikna etmeye çalışır. Ceren ise neticesinde Karaçay olduğu için bir özgüvene kapılır ve Seher'e ağıza alınmayacak kelimeler söyler. Ailesini küçük görmeye başlar ve bana ''Ceren Karaçay diyeceksiniz'' der. Öte yandan Agah Bey, Nedim ile Ceren'in evlenmesine çok sinirlenir ve Şeniz'e çok kızar. Fakat Şeniz hain bir plan yapar ve Agah Bey'e, Ceren'in Nedim'den hamile olduğunu söyledi. Agah Bey başta bebeğin yeğeni Nedim'den olduğundan şüphelenir ve tekrar test yaptırmak istediğini söyler fakat Şeniz, herkese rezil oluruz diyerek tekrar Agah Bey'i ikna etmeyi başarır. Durumu idrak etmekte zorlanan Agah Bey mecburen durumu kabullenmek zorunda kaldı. Kendine yeni kıyafetler alan Ceren poşetlerini Seher'e taşıtır. Odasına girdiği anda Cemre'nin Nedim'e yemek yedirdiğini gören Ceren, Cemre'yi aşağılamak ister ve odasından çıkmasını söyler. O sırada Seher elinde poşetlerle odaya girer. Bunu gören Cemre çok sinirlenir. Ceren'in Seher'e kıyafetleri yerleştir demesi üzerine Cemre, bütün kıyafetleri yere atmaya başlar ve Ceren ile saç saça kavga ederler. Öte yandan Şeniz'i zorlu bir süreç beklemektedir. Şeniz, laf söyleyerek Nedim'in odasına girdiğinde Cemre'yi görür. Cemre, Şeniz'e çok kaba ve tehditkar bir üslupla konuşur ve bu durumdan Şeniz çok rahatsız olur. Cemre, Şeniz'e onun sırrını bildiğini söyler ve Şeniz için zorlu süreç başlar.





ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden "gelin" aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman’a ulaşır. Neriman, Seher’in asla böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, lükse meraklı olan küçük torununu da ikna ederek bir plana girişirler. Seher değerlerine bağlı,tutucu ve tam bir Anadolu kadınıdır. Seher'in gözünde evlatlarının üçü de kıymetlidir. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,"Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım'' der. Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Karaçay Ailesinin otoriter reisi; memleketine, toprağına hala yürekten bağlı bir lojistik patronu. Sektörün en eski ve köklü kuruluşlarından ‘’KARAÇAY LOJİSTİK’’in yaratıcısıdır. Abisinin ölümü sonrası ona verdiği sözle, “Karaçay” adını üst mertebelere taşımıştır. Güçlü karakteri ve duruşuyla cemiyet hayatında oldukça saygındır. En zayıf noktası abisinin emaneti, gözünden sakındığı hasta yeğeni Nedim’dir. Abisinin ölümünden sonra emanetine canı pahasına göz kulak olmaya yemin vermiştir. Çocuklarını çok sevse de sert duruşu her zaman mesafeli durmasına sebep olmuştur.





Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Üç evlat sahibi gururlu bir anne. Eşi vefat ettikten sonra kayınvalidesi, iki kızı ve oğlu ile beraber yaşıyor. Üç çocuğu tek başına büyütmenin gücü altında ezilmemiş bir kadındır Seher. Çocuklarının üzerine titrer, her anne gibi. Küçük yerde, babasız çocuk büyütmenin etkisiyle çocuklarına karşı fazlasıyla kuralcı, güçlü, dominant, baskıcı ama alabildiğine de sevgi dolu bir annedir. Hayatla ilgili büyük hırsları yoktur. Kanaatkar, fazlasını istemeyi bilmeyecek kadar inançlı, kimine göre dar görüşlüdür. Evlatlarının iyiliği dışında bir şey istemez, beklemez. "Üç tane pırlantam var benim bu hayatta, onlara dil uzattırmam" der. Ama hayat onu evlatları üzerinden sınamaya hazırdır…





Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Agah Bey’in biricik eşi; ailenin sosyetedeki yerini konumlayan, aile içi dinamikleri yöneten donimant bir anne. Şeniz sosyal hayatta, cemiyet dünyasında oldukça aktiftir. Gençliği ve güzelliğini keskin zekasıyla destekleyen lider ruhlu bir kadındır. Büyüleyici tavırları holding işlerine de inceden müdahale etme gücünü kendine kazandırır. Hayır işleriyle ailenin prestijini güçlendirmeyi sever çünkü Şeniz için prestij her şeyden önemlidir. Prestijden sonra ise, biricik oğlu, prensi Cenk gelir. Kızı ve kocası, bu ikisinden sonra gelir. Bu yüzden, bir anne olarak yaşadığı en korkunç trajedide bile her iki göz bebeğini, ‘’prestijlerini ve şımarık prensini’’ korumak için hayatının en ağır sırrını omuzlarında dev bir yük gibi taşır.

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Agah Bey ve Şeniz Hanım’ın umarsız yakışıklı oğlu; dikkatleri üzerine çekmek, özellikle babasını kışkırtmak için türlü taşkınlıklar yapan, sorumsuz bir genç. Babasının gücünü babasına karşı kullanan, çapkın bir gençtir. Yakışıklı, sosyetik genç kızların gözdesi… Ancak bu hovardalığının altında, yüreğini paramparça eden ve omuzlarına bir karabasan gibi binen büyük sırrı yatmaktadır. Cenk kalbini sıkıştıran bu gerçeği artık daha fazla taşıyamayacaktır.

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Karaçay ailesinin sosyal medya fenomeni. Hayatın gerçeklerini umursamayan, kendini sanal gerçekliğe kaptırmış bir genç kız Damla. Annesine hayran, annesinin küçük ve daha modern bir kopyası gibi takılan Damla, evin küçük kızı olarak babasının kıymetlisi. Damla çocukluk ve ergenlik dönemini “ucube’’ dediği kuzeninden kaçarak, Nedimin varlığı yüzünden arkadaşlarını bile eve getirmekten utanarak geçirmiştir. Yaşı büyüdükçe bu utanma duygusu yerini acımaya bıraksa da, Damla çoğu zaman Nedim’le göz teması bile kurmaz. Son derece materyalist, tuttuğunu koparan, dişli bir kız olan Damla, alabildiğine yüzeysel ve plastik bir dünyanın ikonası.

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Agah Bey’in vefat eden abisinin oğlu. Çocukluk döneminde hala gizemini koruyan bir kaza ile çatıdan düşüp felç geçirmiştir. Amcası, Nedim’in geçirdiği kazadan dolayı hep kendini suçlamış ve abisinin emanetini gözünden ayırmamaya yemin etmiştir. Nedim tekerlekli sandalyeye muhtaç halde yaşarken amcası dışında destekçisi olmamıştır. Zaman zaman düzelme belirtileri gösterse de yine akıl almaz bir şekilde sağlık durumu gerilemiştir. Nedimin düzelme belirtilerinden rahatsız olanlar, Nedim’ in şahit olduklarını da hatırlamaması için de elinden geleni yapacaktır.

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Ailenin lükse, magazine düşkün, fırlama küçük kızı. Medyada görüp özendiği hayatları yaşamak uğruna, aklını varsa yoksa dümen çevirmeye çalıştıran, güzelliğinin farkında ve bunu kullanmaktan çekinmeyen 20’lerinin başında bir genç. Tutkulu bir kızdır Ceren, karda yürür ama izini belli etmez. Karşısına çıkan fırsatları ise hiç düşünmeden değerlendirir. Gerekirse kardeşlerini, ailesini harcar, ama eninde sonunda kafasındaki hedefe yürür. Bir sonraki hedefine ulaşmak ise sandığı kadar kolay olmayacak ve aile bağlarını da derinden yaralayacaktır.

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

Ailenin vicdanlı büyük kızı; okumuş ve hemşire olmuş. Ama kendi istediği için değil, annesinin hayalini gerçekleştirebilmek için. Cemre’nin kalbi kendini bildi bileli şarkı söylemek için çarpmıştır. Hem babasız geçen çocukluğun, hem de annesinin tutuculuğunun eseri olarak, erkeklere karşı mesafeli bir duruşu vardır. İç dünyasındaki buzlara rağmen inadına da su gibi güzel bir kızdır Cemre. Güzelliği okulda da köyde de ilgi çeker ama ulaşılmaz katı tavrı erkekleri doğal olarak geri püskürtür. İstanbul’a gidişleri Cemre içinde her şeyi değiştirir. Artık Karaçayların özel hemşiresidir. Ve kalbinin ritmini Karaçay köşkü değiştirecektir.

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ

Seher’in oğlu; 19 yaşında. İte kaka liseyi bitirmiş ama sorumluluk sahibidir. Üniversiteye hiç niyetlenmeden para kazanma hedefine kilitlenmiştir. Evin tek oğlu, annesinin ve babaannesinin göz bebeği, tek erkek çocuk olmasının geleneksel avantajını kardeşler arasında en dokunulmaz ve en az baskı gören çocuk olmakla yaşar. Annesi gibi tok gözlü ve kanaatkar görüntüsüyle annesinin göğsünü kabartır. Ağzına içki sürmez, serserilik yapmaz, akranları gibi kız peşinde koşmaz, çocuk yaşta ekmeğinin peşindedir. Okuldan sonra hem kahvede hem de tamirhanede çalışır. Bitirim, bıçkın bir delikanlıdır. İyi kalpli, tez canlı, şatafata ve lükse karşı gözüken Civan için İstanbul’un başka planları vardır.