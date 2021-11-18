Turkish Airlines EuroLeague'deki ilk galibiyetini 10. hafta maçında Panathinaikos'u mağlup ederek alan Zalgiris Kaunas, sakatlık sorunlarıyla uğraştığı uzun rotasyonuna bir takviye gerçekleştirdi. Zalgiris, Bilbao Basket'ten Litvanyalı uzun Regimantas Miniotas'ı kadrosuna kattı. Zalgiris Kaunas'ın uzun rotasyonunda bir süredir Joffrey Lauvergne ve Paulius Jankunas sakatlık sorunları nedeniyle forma giyemiyorlardı.

Kariyerine Zalgiris altyapısında başlayan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Prienai forması altında Litvanya'da 18.5 sayı, 10.5 ribaunt ve 2.8 asist ortalamaları yakalayarak İspanya Liga Endesa ekiplerinden Bilbao Basket'e transfer olmuştu.

Bu sezon Bilbao ile Liga Endesa'da 7.1 sayı, 4.3 ribaunt ortalamaları elde eden Miniotas, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7.8 sayı, 6.3 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı. Zalgiris Kaunas, Miniotas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.