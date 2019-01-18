Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.

Maça iyi başlayan Panathinaikos, ilk çeyreği 13-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte konuk ekip, farkı 10 sayıya kadar çıkarmasına rağmen ilk yarı 33-37 sona erdi.

Çekişme üçüncü çeyrekte de sürerken Zalgiris, son çeyreğe 52-51'lik skorla üstün girmeyi başardı.

Son çeyrekte seyircisinin de desteğiyle fark yaratmayı başaran Zalgiris, karşılaşmadan 82-69'luk skorla galip ayrıldı.

Zalgiris, bu galibiyetle 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken toplamda da 19. maçında 8. galibiyetini aldı.

Panathinaikos ise üst üste 7. deplasman yenilgisini alırken toplamda da 19. maçında 11. kez kaybetti.

Zalgiris'te Aaron White 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Marius Grigonis 13, Brandon Davies ve Nate Wolters da 10'ar sayıyla oynadılar.

Panathinaikos'ta Deshaun Thomas 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Sean Kilpatrick ve Nick Calathes 11'er sayıyla maçı tamamladılar.