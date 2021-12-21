Zalgiris - Olimpia Milano maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk etmeye hazırlanıyordu. Karşılaşma Covid-19 vakalarından kaynaklı ertelendi.

22 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan mücadele öncesi Milano takımında Covid-19 testi pozitif çıkan isimlerin de etkisiyle forma giyebilecek 8 oyuncu kalmadı. Bu nedenle de EuroLeague, karşılaşmaya ilişkin erteleme kararı verdi.

Maçın yeni tarihi, her iki takıma da uygun şartlar göz önünde bulundurularak belirlenecek.