Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesine sessiz kalmadı.

Litvanya temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takımın genel menajeri Paulius Motiejunas, EuroLeague yönetimi ile bir görüşme başlattıklarını belirtti ve diğer EuroLeague ekiplerine Rus takımlarına karşı oynayacakları maçları boykot etmeleri için öneride bulunacaklarını dile getirdi.

Paulius Motiejunas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Daha önce de bildirdiğimiz gibi, mevcut durumla ilgili olarak EuroLeague ile bir görüşme başlattık. Lig yarın öğleden sonra bir toplantıda buluşacak olsa da, bu tepkinin yeterince hızlı olmadığına karar verdik ve Rusya'da oynayacağımız maçlara gitmeme kararı aldık. Diğer takımlarla da konuşacağız ve sadece Rusya'da maç yapmamak için değil, aynı zamanda Rus takımlarına karşı tüm maçları boykot etmek için ortak bir karar önereceğiz."



