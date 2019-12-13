Zalgiris Kaunas - Valencia Basket maç sonucu: 82-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde Valencia Basket, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 86-82 mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini elde etti.

13 Aralık 2019, Cuma 23:23
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Zalgiris Kaunas - Valencia Basket maç sonucu: 82-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk etti. 

Valencia Basket, üçüncü çeyrekteki etkili performansıyla üstünlüğü yakaladığı maçtan 86-82'lik skorla galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Zalgiris Kaunas, üst üste 7. yenilgisini alırken toplamda da 13. maçında 10. kez mağlup oldu. 

Valencia Basket ise ilk 6 maçını kaybettiği dış sahada ilk galibiyetini alırken toplamda da 13. maçında 5. kez galip geldi.

Valencia'da Louis Labeyrie 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Quino Colom da 12 sayı, 9 asist ile öne çıktı. 

Edgaras Ulanovas'ın 16 sayıyla takımının en skoreri olduğu Zalgiris'te Thomas Walkup da 15 sayı, 7 asist ile oynadı.  

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