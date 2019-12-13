Zalgiris Kaunas - Valencia Basket maç sonucu: 82-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk etti.

Valencia Basket, üçüncü çeyrekteki etkili performansıyla üstünlüğü yakaladığı maçtan 86-82'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Zalgiris Kaunas, üst üste 7. yenilgisini alırken toplamda da 13. maçında 10. kez mağlup oldu.

Valencia Basket ise ilk 6 maçını kaybettiği dış sahada ilk galibiyetini alırken toplamda da 13. maçında 5. kez galip geldi.

Valencia'da Louis Labeyrie 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Quino Colom da 12 sayı, 9 asist ile öne çıktı.

Edgaras Ulanovas'ın 16 sayıyla takımının en skoreri olduğu Zalgiris'te Thomas Walkup da 15 sayı, 7 asist ile oynadı.