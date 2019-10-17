Zalgiris Kaunas - Real Madrid maç sonucu: 86-73

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

Real Madrid, deplasmanda son çeyreğe 57-60'lık skorla üstün girse de son bölümde 29-13'lük üstünlük yakalayan Zalgiris, karşılaşmadan 86-73'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Zalgiris, 3. maçında ilk galibiyetini elde ederken Real Madrid ise 3. maçında ilk yenilgisini almış oldu.

Zalgiris Kaunas'ta Zach LeDay 26 sayı, 9 ribaunt ile yıldızlaşırken eski Galatasaraylı Nigel Hayes 15, Marius Grigonis 13, Edgaras Ulanovas 10 sayı üretti.

Real Madrid'de Anthony Randolph ürettiği 15 sayıyla çift hanelere çıkan tek isim olurken Facundo Campazzo ve Sergio Llull 9'ar sayıyla maçı tamamladılar.