Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague'deki 4 maçlık yenilgi serisini bitirmeye çalışacak. Sarı Lacivertliler, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ın konuğu olacak. 16 maçta 10 galibiyetle 5. sırada bulunan Kanarya'da tedavi süreçleri devam eden Nemanja Bjelica ve Tonye Jekiri’nin yanı sıra, son antrenmanda sakatlık geçiren Tarık Biberovic bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in güncel formatında rakibiyle 22 kez karşılaştı ve bu maçlarda 15 galibiyet aldı.

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Zalgirio Arena’da oynanacak ve 21.00'de başlayacak Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak. Mehdi Difallah, Carlos Peruga, Mario Majkic hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

﻿﻿Takım İstatistikleri – Hücum (Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 76.4 – 83.8

2 Sayı: %49.4 - %57.8

3 Sayı: %35.4 - %38.3

Serbest atış: %81.3 - %72.7

Ribaund: 34.9 – 33.9

Asist: 14.2 – 19.0

Top çalma: 6.0 – 7.1

Blok: 2.8 – 1.6

Takım İstatistikleri – Savunma (Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 78.3 – 78.1

2 Sayı: %52.5 - %52.7

3 Sayı: %36.7 - %36.1

Serbest atış: %79.4 - %76.3

Ribaund: 32.3 – 31.5

Asist: 17.3 – 17.4

Top çalma: 8.1 – 7.1

Blok: 3.4 – 2.3

İstatistik Liderleri (Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Keenan Evans 16.8 - Johnathan Motley 15.0

Ribaund: Rolands Smits 5.6 - Johnathan Motley 5.7

Asist: Keenan Evans 3.9 - Nick Calathes 5.7

Top çalma: Arnas Butkevicius 1.4 - Nick Calathes 1.3

Verimlilik: Keenan Evans 18.4 - Johnathan Motley 17.6