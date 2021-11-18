﻿﻿﻿ Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Zalgiris ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor. EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Bayern Münih’e 71-63 kaybeden temsilcimiz, Litvanya'dan galibiyetle dönmek ve moral depolamak istiyor.

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Kasım Cuma günü TSİ 21.45’te oynanacak Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica, Piort Pastusiak ve Gentian Cici hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da, dizinde ağrıları devam eden Danilo Barthel ile Bayern Münih mücadelesinde baldır sakatlığı yaşayan Dyshawn Pierre'nin durumlarına maç saatinde karar verilecek.

Takım istatistikleri – hücum (Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 69.3 – 70.3

2 sayı: %47.5 - %54.3

3 sayı: %34.0 - %31.0

Serbest atış: %78.5 - %70.8

Ribaund: 32.4 – 33.1

Asist: 15.7 – 17.5

Top çalma: 4.4 – 8.5

Blok: 1.9 – 2.2

Takım istatistikleri – savunma (Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 80.2 – 70.7

2 sayı: %53.3 - %53.1

3 sayı: %36.4 - %29.4

Serbest atış: %72.9 - %85.4

Ribaund: 36.5 – 34.1

Asist: 18.0 – 15.9

Top çalma: 6.5 – 8.8

Blok: 1.9 – 2.0

İstatistik liderleri (Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Strelnieks 10.0, Lekavicius 9.1, Cavanaugh 8.7 / Vesely 12.4, De Colo 9.8, Booker 8.6

Ribaund: Nebo 6.4 / Vesely 6.8

Asist: Kalnietis 3.9, Lekavicius 3.7 / Henry 3.5, De Colo 3.4

Top çalma: Henry 1.6, Vesely 1.4, De Colo 1.2

Verimlilik: Nebo 12.3 / Vesely 17.4, Booker 10.7, De Colo 10.3