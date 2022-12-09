Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'nin 12. haftasında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karşıya gelecek. Son iki yılın şampiyonu, yeni sezona iyi bir giriş yapamasa da üst üste kazandığı 4 maçla çıkışa geçti. Lacivert Beyazlılar, Zalgiris önünde de bu çıkışı korumaya çalışacak. Anadolu Efes geride kalan 11 maçta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken Zalgiris Kaunas ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 8. sırada yer alıyor.

Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zalgirio Arena’da oynanacak olan Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes maçı bu akşam TSİ 21:00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 779. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 778 karşılaşmada 444 galibiyet ve 334 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 531. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 530 karşılaşmada 287 galibiyet ve 243 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaşırken, temsilcimiz 11 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 20 karşılaşmada ise Efes 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Olympiacos takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 82-71 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Yunanistan’ın Panathinaikos takımına evinde 81-67 yenilmişti. Euroleague’de 11. haftanın ardından Anadolu Efes altı galibiyet ve beş mağlubiyet ile altıncı, Zalgiris Kaunas ise altı galibiyet ve beş mağlubiyet ile sekizinci sırada yer alıyor.



