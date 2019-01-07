Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 17. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris’e konuk olacak. 10 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4.sırada yer alan Anadolu Efes, Zalgiris’le, İstanbul’da oynadıkları ilk karşılaşmayı 93-79 kaybetmişti. Coach Jasikevicius’un öğrencileri ise 7 galibiyetle 9. basamakta bulunuyor. Zalgiris’en kendilerine ter gelen bir takım olduğunu söyleyen coach Ergin Ataman ise, “Bu kez daha kontrollü oynayıp, kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın akşam TSİ 21.30’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor.

Yaptığı maçların 7’sini kazanan, 9’unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Zalgiris, ilk yarıda İstanbul’da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.

Ergin Ataman: Zalgiris bize ters gelen bir takım

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde deplasmanda Litvanya’nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maçı, kontrollü oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.

Tecrübeli başantrenör, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Zalgiris’in iyi bir takım olduğunu belirterek, "Avrupa Ligi’nde çift maç haftasına çok zor bir karşılaşmayla başlıyoruz. Zalgiris bize ters gelen bir takım. Bu sezon İstanbul’da bizi net bir şekilde yenen tek takım oldu. Ancak biz de çok etkileyici bir atmosferi olan Zalgirio Arena’da bu kez daha kontrollü oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Krunoslav Simon: Kazanacak gücümüz var

Anadolu Efes’in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde deplasmanda Litvanya’nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maçta rakiplerinin sahasında iyi mücadele ettiğini anlatarak, "Rakibimiz sezon içinde oynadığı oyunla ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Özellikle kendi sahalarında sert oynuyorlar. Zalgiris’e karşı rakip sahada kazanmak kolay değil ama bu maç bizim için çok önemli. Tabii ki orada kazanacak gücümüz var ve bu galibiyeti alırsak hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.