(ÖZET) Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes maç sonucu: 60-86

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'nin 12. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Yeni sezona iyi bir giriş yapamasa da üst üste kazandığı maçlarla çıkışa geçen son iki yılın şampiyonu, Litvanya'da rahat bir galibiyet aldı. Zalgirio Arena’da rakibini 26 sayı farkla geçen ve parkeden 86-60'lık galibiyetle ayrılan Ergin Ataman'ın öğrencileri, galibiyet serisini 5 maça taşıdı. Efes, bu sonucun ardından 7. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas, 6. kez kaybetti.

Maçtan önemli anlar:

Temsilcimiz karşılaşmaya Micic, Beaubois, Elijah, Polonara ve Pleiss beşi çıkarken, maçın ilk basketi Pleisss’tan geldi. Efes, ilk bölümde Beaubois ile 6, Micic ile de 9 sayı buldu ve 4:30’da ev sahibi ekibe molayı aldırdı: 17-8. Lacivert Beyazlılar, mola dönüşünde Pleiss’tan gelen isabet ile farkı çift hanelere çıkarttı: 19-8.

Efes, takip eden 2:30 dakikada skor 19-13’e geldikten sonra kalan bölümde Clyburn ve M’Baye’den gelen üç sayılık isabetlerin ardından maçın ilk 10 dakikasını 25-19 önde kapattı. Temsilcimiz, ikinci periyoda Beaubois’nın basketi ile başladı ve 12. dakikada skoru 27-22’ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Zizic, 6 sayı üretti ve maçın ilk yarısı 33-33 eşitlik ile sona erdi.

İkinci yarıda Efes'in ilk basketini Clyburn’den geldi ve 22. dakikaya Zalgiris, 37-35 önde girdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 3 sayı çizgisinin gerisinde sırası ile Pleiss, Beaubois ve Micic ile birer isabet buldu ve 24:30’da yeniden öne geçerek ev sahibi ekibe molayı aldırdı: 44-39. Molanın ardından Clyburn ve M’Baye ile skor üreten Efes, 28. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 54-41.

Hızını kesmeyen temsilcimiz, 3 sayılık isabetlerine kalan bölümde Micic, M’Baye ve Beaubois ile devam etti ve 30-15’lik üçüncü çeyrek skorunun ardından maçın son 10 dakikasına 63-48 önde girdi, final periyoduna Dunston’ın tek isabetli serbest atışı ile başladı: 64-48.

Anadolu Efes, Dunston’ın şık smacının ardından Beaubois’nın kaydettiği üç sayılık isabet ile maçın 35. dakikasına 17 sayı fark ile önde girdi: 69-52. Üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdüren Efes; Micic, Clyburn ve Elijah’ın sayılarının ardından karşılaşmadan 86-60 galip ayrıldı.