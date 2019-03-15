Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Maça etkili başlayan Zalgiris Kaunas, ilk yarıyı 48-35 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi ekip, son çeyreğe 69-53'lük skorla girdi.

Son çeyrekte geri dönmeyi başaran Bayern, farkı 4 sayıya kadar indirse de Zalgiris, karşılaşmadan 85-79'luk skorla galip ayrıldı.

Son 4 maçta 3 galibiyet alan Zalgiris, toplamda da 26. maçındaki 11. galibiyetini elde etti.

Son 5 maçta 4. kez kaybeden Bayern, toplamda ise 26. maçında 14. kez mağlup oldu.

Zalgiris'te Marius Grigonis 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brandon Davies 16, Leo Westermann 12 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'te Nihad Dedovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Vladimir Lucic, Derrick Williams ve Devin Booker 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.



