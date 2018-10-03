Zalgiris Ekspres sezonu açıyor

Turkish Airlines EuroLeague'in en özel taraftarlarına sahip Zalgiris Kaunas, Zalgiris Arena'daki EuroLeague maçları için otobüs seferlerine devam edileceğini açıkladı.

Zalgiris'in maçları için otobüslerle Elektrėnai, Vilnius, Prienai, Vilkaviškis, Marijampolė, Alytus, Žiežmariai, Vievis ve Druskininkai şehirlerinden seferler düzenlenmeye devam edilecek.

Zalgiris Ekspres'in bu sezonki ilk seferleri 12 Ekim'deki Baskonia maçıyla başlayacak.

Düşük bir fiyatla hizmet veren Zalgiris Ekspres, taraftarları maça getirip maçtan yarım saat sonra da binilen duraklara geri bırakacak.

Taraftar desteği anlamında EuroLeague'in en ön plandaki takımlarından Zalgiris, bu hizmetin de dahil olduğu bilet satışları da yapmakta.