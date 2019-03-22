Zalgiris - Darüşşafaka iddaa yorumu

Play-off şansını çok daha önceden kaybeden temsilcimiz Darüşşafaka, deplasmanda elinden kaçırdığı Khimki’yi Toney Douglas, Michael Eric ve Jeremy Evans’ın 20 sayı ve üstüne çıktığı maçta bu kez İstanbul’da devirdi ve 4. galibiyetini aldı. Böylelikle Euroleague’deki 6 maçlık yenilgi serisine son veren Darüşşafaka, Kaunas’ta Euroleague’deki bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

· Darüşşafaka’nın bu sezon Euroleague’de deplasmanda oynadığı 13 maçın 11’i handikaptan bağımsız olarak İY/MS 1/1 şeklinde sonuçlandı. (İY/MS 1/1)

· Darüşşafaka’nın bu sezon Euroleague’de deplasmanda oynadığı maçlarda atılan sayıların ortalaması, TS 158.5 limitini geçiyor. (TS ÜST)

· Zalgiris, bu sezon Euroleague’de evinde oynadığı son 9 maçın 7’sini kazandı. (MS 1)

MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİ MUTLAK FAVORİ DİYOR!

Misli.com’da En Çok Satanlar listesindeki Basketbol maçlarına baktığımızda ilk sırada bu karşılaşmayı görüyor. Kuponlara yoğun şekilde eklenen maçta Misli.com Üyeleri, ev sahibi Zalgiris’e çok fazla ilgi göstermişler. Öyle ki 2.25’lik oranıyla İY/MS 1/1 tercihi bu maç barındıran kuponların neredeyse yarısında mevcut. Sonrasında ise yine ev sahibi Zalgiris’in galibiyeti MS 1 geliyor. Ayrıca maçın handikapsız oyununda da ev sahibi Zalgiris’in galibiyetinden başka bir tercihte bulunulmamış.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY NE DİYOR?

Darüşşafaka beklediğimiz gibi Khimki’yi İstanbul’da yendi; fakat aynı başarıyı deplasmanda göstermesini beklemiyorum. Zalgiris’in son haftalardaki gayretine rağmen işleri mucizeye bakıyor. Buna rağmen evinde yüksek motivasyon ve agresif basketbol oynuyorlar. Seyirci desteği de her zamanki gibi üst seviyede olacaktır. Ayrıca Maccabi Tel Aviv deplasmanında da kazanmış olmanın ciddi morali ile birlikte rahat bir galibiyet almalarını bekliyorum. Darüşşafaka, Toney Douglas ve Michael Eric ile direnebilir; fakat ibre Zalgiris’den yana.



