Zalgiris - Anadolu Efes canlı izle (Efes - Zalgiris canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague'de lider durumdaki temsilcimiz Anadolu Efes, 14. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz sezon Final Four oynamayı başaran temsilcimizin bu sezon 13 maçta 11 galibiyeti bulunurken Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris, sezona istediği gibi başlayamadı ve 13 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Maçın ilk bölümünde Beaubois'nın sayılarına Martinas Geben ve Zach LeDay'in sayılarıyla karşılık veren Zalgiris, 6:20 kala 10-9'luk skorla üstün olan taraftı. Sonrasında Krunoslav Simon'u da devreye sokan Efes, 4:24 kala skoru 10-18 yaptı. 1:41 kala da Beaubois'nın basket sonucunda Anadolu Efes, 15-24'lük skorla en büyük farkı yakaladı. Temsilcimiz, yine Beauobis'nın basketiyle çeyreği 17-26 noktalamayı başardı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 17-26

Temsilcimiz, çeyreğin ilk bölümünde farkı korumayı başarsa da sonrasında Landale ile etkili olan Zalgiris, 4:17 kala 32-32'lik eşitliği yakaladı. Sonrasında Milaknis ile bir üçlük isabeti bulan ev sahibi ekip, 3:36 kala 35-34 ile üstünlüğü ele geçirdi. Daha sonra rakibine Micic ve Peters'ın üçlükleriyle cevap veren Efes, Pleiss'ın da sayısıyla 1:38 kala skoru 37-42'ye getirdi. Fakat kalan bölümde yeniden seri yakalayan ev sahibi ekip, Landale'in sayısıyla ilk yarıyı 43-42 önde kapattı.

İLK YARI SONUCU: 43-42

ZALGİRİS - ANADOLU EFES MAÇINA İDDAA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Anadolu Efes'ten galibiyet serisi

Anadolu Efes, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkati çekiyor. Avrupa Ligi'nde üst üste 7 maç kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 14 resmi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Son yenilgisini 31 Ekim'de Panathinaikos karşısında deplasmanda alan Anadolu Efes, daha sonra lig ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Anadolu Efes'in 672. maçı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 672. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 671 müsabakada 375 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 424. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 423 mücadelede 218 galibiyet aldı. Anadolu Efes, rakibiyle ise daha önce oynadığı 14 maçın 5'ini kazanırken, 9'unu kaybetti.