Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Fenerbahçe’de Miha Zajc’ın satılıp orta sahaya başka bir oyuncu alınacağı konuşuluyordu.

Ancak iddialara menajeri Jaka Lucu’dan cevap geldi. İtalyan basınından Calciomercato’ya konuşan Lucu, Sampdoria’nın transfer teklifiyle ilgili olarak “Sadece onlardan değil Ukrayna’dan da teklifler var. Zajc’ın Fenerbahçe ile dört senelik sözleşmesi bulunuyor ve İstanbul’da çok mutlu. Büyük bir başkan, mükemmel bir antrenör ve mükemmel bir sportif direktöre sahip. Fenerbahçe geleceğin yeni kadrosunu kurmak için çalışıyor ve hırslı olan futbolcuları göndermeye niyeti yok” açıklamasında bulundu.

Yanal bırakmıyor

Diğer taraftan Zajc’ı isteyen Ukrayna ekibinin Dinamo Kiev olduğu belirtildi. Kievliler ise transferden daha umutlu. Ukrayna basınında çıkan haberlerde Dinamo Kievli yöneticiler Sloven oyuncuyla yakından ilgilendiklerini doğrularken “Zajc listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini takımda görmek isteriz ama Fenerbahçe ile anlaşmak zorundayız. Şu anda kesinleşen bir durum yok. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır” ifadelerine yer verildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın yönetime Miha Zajc’ın takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Yanal, Zajc’ın yeni transferlerle birlikte daha verimli olacağını düşünüyor. (Türkiye Gazetesi)