Zajc kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe, transferinπ son gününde sürpriz bir operasyona imza atarak Miha Zajc’ı kadrosuna kattı. Empoli forması altında gösterdiği başarılı performansın ardından Sarı-Lacivertliler’in 4.5 yıllık imza attırdığı Sloven yıldızdan beklentiler büyük. Zajc, yeni takımıyla henüz iki antrenmanda boy gösterdi. Ancak performansıyla kısa sürede yeni hocası Ersun Yanal’ı etkilemeyi başardı.

‘Titiz bir şekilde araştırdık’

Yanal, 23 yaşındaki öğrencisinden fazlasıyla umutlu. Deneyimli çalıştırıcının yakın çevresine Zajc ile yaptığı yorumlarda, “Onu titiz bir araştırmayla transfer ettik. İdmanlardaki görüntüsü, tam da beklediğimiz gibiydi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘Şutları önemli bir tehdit’

Zajc’ın hücumdaki yeteneklerine dikkat çeken Yanal’ın, “Pozisyon üretme konusunda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Doğru yerde, doğru anda topu arkadaşlarıyla buluşturma yeteneklerine sahip. Şutlarıyla da rakiplere büyük tehdit oluşturacak. Uyum sorunu yaşamazsa, kısa sürede kalitesini herkese gösterecektir” dediği kaydedildi. Bu arada Kayseri maçının 11’inde değişikliğe gitmeyi planlayan Ersun Yanal’ın Miha Zajc’ı 11’de oynatıp oynatmama konusunda şimdilik kararsızlık yaşadığı öğrenildi.

Mehmet Ali Sabuncu