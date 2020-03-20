Zajc iyi ki sakatlanmış!

Devre arasında İtalya'nın Brescia takımına transfer olması gündemde olan Fenerbahçeli futbolcu Zajc, sakatlığı nedeniyle bu transferi gerçekleşmemişti. Ancak İtalya'daki corona virüs nedeniyle Zajc bu duruma oldukça sevindi.

20 Mart 2020, Cuma 07:20 Son Güncelleme:
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Zajc iyi ki sakatlanmış!

Miha Zajc, ocak ayında İtalya’nın Brescia takımına transfer olmaya hazırlanıyordu. Ancak ilk yarı biterken yaşadığı sakatlık nedeniyle bu transfer rafa kalktı. Sloven oyuncu, şuanda o sakatlık nedeniyle çok mutlu. Bu sayede, koronavirüsün etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya’ya gitmeyen Zajc, “İyi ki Fenerbahçe’de kalmışım. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. İtalya’da neler yaşardım düşünmek bile istemiyorum” dedi.

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