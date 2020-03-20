Zajc iyi ki sakatlanmış!

Miha Zajc, ocak ayında İtalya’nın Brescia takımına transfer olmaya hazırlanıyordu. Ancak ilk yarı biterken yaşadığı sakatlık nedeniyle bu transfer rafa kalktı. Sloven oyuncu, şuanda o sakatlık nedeniyle çok mutlu. Bu sayede, koronavirüsün etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya’ya gitmeyen Zajc, “İyi ki Fenerbahçe’de kalmışım. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. İtalya’da neler yaşardım düşünmek bile istemiyorum” dedi.