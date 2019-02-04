Zajc: İlk maçım için sabırsızım

Transfer döneminin son gününde Empoli’den kadroya katılan Miha Zajc, takımla idmana çıkmadığı için Göztepe maçında tribündeydi. Sloven yıldız, stattaki atmosfere hayran kaldı.

Bir an önce sahaya çıkmak istediğini söyleyen Zajc, “İlk maçımı sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle de kendi sahamızda oynamayı iple çekiyorum. Taraftarlara hayran kaldım” ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki oyuncu, hazır bir şekilde takıma katıldığını söyleyerek, “Bunu teknik heyetle de paylaştım. 90 dakika görev alabilecek durumdayım” diye konuştu. Bu arada takım izinli olmasına rağmen Zajc dün tek başına özel idman yaptı.