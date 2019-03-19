Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc, alışma sürecinde. Sloven futbolcunun oyun kurma konusunda etkisizliği F.Bahçe’deki pas hatalarını da beraberinde getiriyor. Sarı-Lacivertli takımın arka 5’lisi, topu gönderirken ‘Tolgay’a mı Zajc’a mı atayım’ ikilemi yaşıyor. Orta sahada Tolgay’ın topu aldığı sırada Zajc’ın markajdan kurtulamaması, ani top kayıplarını da arttırıyor.

ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Sivas maçında Harun’un orta alana yaptığı kale vuruşlarında Tolgay ve Zajc’ın anlaşamaması rakibin işine geldi. Harun bundan dert yanarken Skrtel ve Sadık’ın da Zajc’a isyanı oldu. Ekici girince de duran topları o aldı. Çıkarken ıslıklanan Zajc’a, ‘Yanal Terapisi’ gelecek.

Kaynak: Akşam