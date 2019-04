Zaitsev Turnuvasında yarı final zamanı!

Rekor katılımın gerçekleşerek başladığı Wolfteam Zaitsev turnuvasında her geçen gün büyük finale biraz daha yaklaşıyoruz.

1175 takım / 3528 oyuncu arasından sadece 4 takım / 12 oyuncu kaldı. Takımlardan her biri yarı finale gelmek için 9 farklı mücadele çıktılar ve her bir mücadeleden zaferle ayrılmayı başardılar. 4 takım içinde artık büyük finale çıkmak, büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak sadece bir maç uzaklıkta. Finale çıkmanın ve şampiyon olmak takımlar için elbette ki çok büyük bir önem taşıyor. Tüm Wolfteam’e Zaitsev’in en iyisi olduğunu kanıtlamak hiç şüphe yok ki her oyuncunun hayallerini süslüyor. Hangi takımın en iyisi olduğu final maçından sonra öğreneceğiz ancak cevap bulması gereken bir soru var. Hangi 2 takım yarı final mücadelesinden zaferle ayrılarak adını finale yazdırmayı başaracak?

En iyisi benim unvanının yanı sıra rekor katılımla gerçekleşen Wolfteam Zaitsev turnuvasının büyük ödülüne de sahip olmak yarı finale kalan 4 takımında en büyük isteklerindendir. Şampiyon olan takım 30.000 TL ödül kazanmayı başaracakken, turnuvayı 2. olarak tamamlayacak takım ise 15.000 TL ödülün sahibi olmayı başaracak. Turnuvayı 3. bitirecek takım ise 7500 TL’lik ödülün sahibi olacak. Büyük turnuvanın ödülleri ise bu kadarla sınırlı değil. Turnuvayı 4.-8. bitiren takımlar 2100 TL ödülün sahibi oldu. 9. – 16. bitiren takımlar ise 1500 TL, 17. - 32. bitiren takımlar ise 900 TL ödülün sahibi olurken 33. - 64. olan takımlar ise 510.000 JP ödülü kazandılar.

Yarı finale kalmayı başaran takımlar ve yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde;

• Jesterof vs SupernatioN

• Nexus vs Classio