Zaitsev Turnuvasında son 16 heyecanı başladı!

Çeyrek finale çıkmak için, büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak için sahne alacak 16 takımdan sadece 8 tanesi bir üst tura çıkmayı başaracak. Her geçtiğimiz turda heyecan doruk noktasına ulaşırken, mücadelede en üst seviyeye tırmanıyor. Son 16 turu mücadeleleri 1 Nisan tarihinde tamamlanmış olacak ve çeyrek finalistler belirlenmiş olacak.

Rekabeti ve heyecanı en üst seviyede olan Zaitsev Turnuvasında ise dereceye giren takımlar da çok büyük ödüllerin sahibi olacak. 1175 Takımdan ilk 64 takım arasına kalmayı başaran takımlar 510.000 JP kazanmayı başarırken, ilk 32’ye girmeyi başaran takımlar 900 TL ödülün sahibi oldu. 1 Nisan tarihinde tamamlanacak olan son 16 turunda elenecek takımlar ise 1500 TL’nin sahibi olacak. İlk 8’e girmeyi başaran takımlar 2100 TL’lik ödülün sahibi olacakken, turnuvayı 3. sırada bitirecek takım 7500 TL, 2. sırada tamamlayacak takım ise 15.000 TL’nin sahibi olacak. Zaitsev Turnuvası’nın şampiyonu ise 30.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

Son 16 turunda gerçekleşecek eşleşmeler ise şu şekilde;

• Classio vs lAimJust

• IVAREXI vs BattleWin

• VenturouS vs HasakiMakata

• Hartge vs Nexus

• SupernatioN vs ÇekmeköyEspor

• TURQUALİTY vs Mawa Team

• Jesterof vs ( Winnercompany vs TheJokerz)

• LatterS vs Egola



