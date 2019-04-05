Zaitsev Turnuvasında Çeyrek Final !

Takım sayısının azalmasıyla da büyük finale adım adım yaklaşıyoruz. Turnuvaya katılan 1175 takım, 3528 oyuncudan geriye sadece 8 takım 24 oyuncu kaldı. Çeyrek finale kadar gelmeyi başaran ve girdikleri her mücadeleden zaferle ayrılmayı başaran birbirinden güçlü 8 takım ise önce yarı finale kalmak için kozlarını paylaşacak sonra büyük final için sahne alacaklar. Hiç şüphe yok ki takımların hedefi önce Zaitsev’in en iyisi olduklarını tüm Wolfteam’e kanıtlamak ve sonrasında büyük ödülün sahibi olmak. Büyük finalin şampiyonu kim olacak sorusunun cevabını Nisan ayı içinde öğreneceğiz ama önümüzde cevap verilmesi gereken çok daha önemli bir soru var. Cevap aranan soru ise şu, hangi 4 takım adını yarı finale yazdırmayı başaracak?

Çeyrek finale kalmayı başaran takımlar minimum 2100 TL ödülün sahibi olmaya hak kazandı. Turnuvayı 3. bitiren takım ise 7500 TL ödülün sahibi olmaya hak kazanacakken, turnuvada 2. olan takım ise 15.000 TL ödülün sahibi olacak. Turnuvanın şampiyonu ise 30.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. Rekor katılımla gerçeklesen Zaitsev Turnuvasında son 32 turunda elenen takımlar ise 900 TL ödülün sahibi oldu. Son 64 turunda elenen takımlar da 510.000 JP’nin sahibi oldu.

Büyük finale adım adım yaklaşırken çeyrek finale kalmayı başaran takımlar ise şu şekilde;

1. VenturouS

2. Classio

3. BattleWin

4. Nexus

5. SupernatioN

6. TURQUALİTY

7. Egola

8. Jesterof



