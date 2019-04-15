Zaferin şifresi Atiba mucizesi

İlk yarıda attığı şık golle beraberliği sağlayarak takımını ayağa kaldıran Atiba Hutchinson özellikle ikinci devre zirve yaptı. Yüzde 95’lik pas isabetiyle oynayarak Süper Lig’de sezon rekoru kıran tecrübeli futbolcu, orta alanda 4 hava topu ve 4 ikili mücadele kazandı, 2 şut ve 6 top kesme ile vitrine çıkarken, Başakşehir’in tüm oyun planını bozmayı başardı.

Beşiktaş’ın lider Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ettiği maçta adeta devleşen Atiba Hutchinson bir kez daha alkışları topladı. Kanadalı orta saha hem Beşiktaş’ın galibiyetinde golü ve futboluyla kilit isim oldu hem de rakip Başakşehir’in planlarını bozdu.

Atiba Hutchinson takım içindeki tecrübesi ve kalitesiyle hemen kendini gösterdi. 36 yaşında olmasına rağmen 90 dakikaya yaydığı müthiş enerjisiyle vitrine çıkan tecrübeli futbolcu, istatistikleriyle de fark yarattı.

Gold Cup motivasyonu

Deneyimli yıldız, turuncu-lacivertlilere karşı 90 dakika kusursuz oynadı. En kritik dakikada beraberlik golünü atan Atiba, bilhassa ikinci yarıda zirve yaptı.

Karşılaşmada yüzde 95’lik pas isabetiyle oynayıp bu sezon bu alanda Süper Lig’in en iyisi olan Kanadalı futbolcu, 4 hava topu kazanma, 4 ikili mücadele kazanma, 2 şut ve 6 top kesme ile sahada adından söz ettirdi.

Taktik organizasyonda da Şenol Güneş’in en güvendiği isim olan Atiba, güzel oyunuyla planın tıkır tıkır işlemesini sağladı. Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı’nda artık kariyerinin sonuna gelen Atiba Hutchinson özellikle 2019 yılında zirve yaptı. Kanada ile ülkesi için anlamlı olan Gold Cup’a kaptan olarak katılmak isteyen Atiba, Beşiktaş ile de jübileye doğru giderken derin iz bırakmak istiyor. 6 yıldır formasını giydiği siyah-beyazlı kulüple özdeşleşen Atiba, önemli bir noktaya geldi. Atiba, jübilesi öncesi hem Kanada’da ülke tarihinin en iyi futbolcusu olarak anılıyor hem de Beşiktaş’ta efsaneler arasına adı yazılıyor.

Taraftarın sevgilisi

Medipol Başakşehir karşısındaki performansıyla parmak ısırtan Atiba Hutchinson taraftarlardan da tam not aldı. Siyah-beyazlılar maç sonu Atiba’yı özel olarak tribüne çağırdı. Kanadalı futbolcu tüm taraftarlardan alkış ve destek alırken kariyerindeki en özel akşamlardan birini yaşadı.

(Milliyet)