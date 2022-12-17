Zafer Yiğit: “Yenebileceğimiz bir maçı puan almadan kapattık”

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Zafer Yiğit, “İki takım da iyi mücadele etti. Oyunun geneline baktığımız zaman bizim dönem dönem çok daha iyi olduğumuz bir oyun vardı. İlk yarı dengeli giden ama ikinci yarı rakibin 15 dakikalık baskısından sonra bizim pozisyon ürettiğimiz bir maç oldu. İnce nüanslar, kritik dokunuşlar olamadığı için bu maçta puan alamadık. Rakibimizin girmiş olduğu net pozisyon yokken bize göre yarı pozisyonda maalesef yediğimiz bir golle mağlup olduk. Çok üzgünüz. Hak ettiğimizi düşünmüyoruz. En kötü 1 puan alıp, hatta yenebileceğimiz bir maçı puan almadan kapattık. Çocukların mücadelesinden memnunuz. Çok hata yapmadık ama rakibimiz hiç hata yapmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Hakem için kötü maç yönetti diyemem ama uzatma dakikalarında çok tolerans tanıdı maalesef. Eklemesi gereken süreler vardı. En az 3-4 dakika uzatmada uzatması gereken süreyi uzatmadı. Gol olur olmaz ayrı ama hep beraber bizler, rakip, hakemler doğrusunu yapmak zorundayız. Kural neyse onu uygulamak zorundayız. Rakibimizi tekrardan tebrik ediyoruz. Biz iyi bir takımız bunu biliyoruz. Güçlü bir oyunumuz var. Bunu daha fazla güçlendirip sonrasında da ikinci yarı daha güçlü bir kadroyla takımımızı daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

İHA