Zafer Turan: “Kötü gidişatı kırdığımız için mutluyuz”

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği’ni sahasında 1-0 mağlup eden Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Eyüpspor tribün liderlerinden Cenk Sandalcı’nın kalp krizi sonucu vefat etmesinden dolayı son derece üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Zafer Turan, “Dün üzücü bir olay yaşadık. Tribün liderlerimizden Cenk kardeşimiz rahmetli oldu. Çok üzüldük. Ailesine ve Eyüpspor camiasına başsağlığı diliyorum. Maça gelince, kolay maç yok. Şampiyonluğa oynayan ekipler, kümede kalmaya çalışanlar var, bundan sonraki maçların zor geçeceğini biliyoruz. Ligin boyu kısalıyor. Hem bizim hem rakip adına çok pozisyon yoktu maçta. Biz bir pozisyonu değerlendirmesini bildik. Biz hedeften kopmamak için mutlaka kazanmak istiyorduk. Son haftalarda kötü bir gidişat vardı, bunu kırdığımız için mutluyuz. Ama dünkü yaşadığımız olay bugünkü sevinci gölgeledi” diye konuştu.

Takımın yetenekli isimleri Mete ve Enes’in performanslarını da değerlendiren Turan, “Mete bizim sene başında kiralık olarak Başakşehir’den aldığımız bir isim. Zaman zaman süre alıyordu. Öncesinde bir sakatlık yaşadı. Formayı çok verememiştik. Ama Balıkesir maçından sonra formayı hak ettiğini gösterdi. Bugün bizi mahcup etmedi. Performansından memnunum. Gerçek bir profesyonel. Enes daha önce de çok süre aldı. 11’de oynadığı maçlar da vardı. Gençlere çok önem veriyoruz ve süre veriyoruz. Ama yarışırken bazen sıkıntı oluyor. Parça parça kullanıyoruz gençleri” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA