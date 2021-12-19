Zafer Turan: “Kocaeli’de 1 puan iyidir”

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Kocaeli deplasmanı her zaman zordur. Özelikle şampiyonluğa oynadığı dönemlerde bir kat daha zorlaşıyor. Oyunda ilk yarı istediğimiz oyunu oynadık, skoru da bulduk. İkinci yarının başında seyirci desteğiyle 15-20 dakika baskı yiyeceğimiz ide tahmin ediyorduk. Nitekim öyle oldu. Fakat bu baskıyı da kırdık. Sonrasında uzun toplardan sonra ikinci topları almak izim biçin çok önemliydi. İkinci topları rakibin almasından dolayı golü yedik. Maçtan önce Kocaeli deplasmanı ve 1 puan olabilecek bir şeydi. Ama maçın hikayesine bakarsak maçı kazanabilirdik. Ama olmadı. Kocaeli’de bir puan da iyidir“ sözlerini kaydetti.

İHA