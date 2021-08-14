Zafer Turan: Çok kolay bir maç olmadı

TFF 1. Lig’in ilk hafta açılış maçında konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 4-2 yenen Eyüpspor’da teknik direktör Zafer Turan, alınan sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zafer Turan, "Bizim için skor anlamında rahat gibi gözükse de çok kolay bir maç olmadı. Çünkü karşımızda çok köklü bir camia var. Gençlerbirliği şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Ona göre planlarımızı yapmıştık. Mutluyuz. Lig çok uzun bir maraton. Biz iyi başladık. İnşallah bunun sonu iyi olur. " diye konuştu.