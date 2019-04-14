Zafer Hızarcı: Söyleyecek çok şey var ama söylesek de değişmiyor

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktör Yardımcısı Zafer Hızarcı basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hızarcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Kadro derinliği olmadığını dile getiren Hızarcı, “İçinde bulunduğumuz durumlar var. Biz 13 kişilik bir ekibiz ve içeriye koyduğumuz oyuncularımızın da 3 sarı kartları var. Haftaya yine bir karşılaşmamız var. Bir önceki müsabakadan 5 oyuncu eksik oynadık. Alttan takviye ettiğimiz oyuncularımız ile sahaya çıktık. Önümüzde 5 karşılaşma daha var. Derin ve geniş bir kadromuz olsa dediğiniz gibi ama elimizdeki oyuncular belli” diye konuştu.

Penaltı pozisyonuna dikkati çeken Hızarcı, "Yaşadıklarımız ortada. Etki altında kalıp, sonucu tayin etmek bu kadar olur. Bu yüzden üzgünüz. Söyleyecek çok şey var ama söylesek de değişmiyor." şeklinde konuştu.