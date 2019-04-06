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Zafer Hizarcı: Altyapıdan 7 oyuncu alıp kadroyu tamamlamaya çalışıyoruz

Balıkesirspor Baltok yardımcı antrenörü Zafer Hizarcı, İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

06 Nisan 2019, Cumartesi 23:07
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Zafer Hizarcı: Altyapıdan 7 oyuncu alıp kadroyu tamamlamaya çalışıyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldu. 

Karşılaşmanın 76. dakikasında itirazları sonrası tribüne gönderilene Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak’ın yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Zafer Hizarcı, hakemleri eleştirdi. Hizarcı, “Kaybettiğimiz bir müsabaka hepimize geçmiş olsun. Biliyorsunuz savunmanın 5 oyuncusu yok. Orta saha oyuncularını savunma yapmaya çalışıyoruz. Altyapıdan 7 oyuncu alıp kadroyu tamamlamaya çalışıyoruz. Biz eksiklerimizi tamamlayarak teslim olmadan her zaman söylediğimiz bir şey var hiçbir zaman oyunu çirkefleştirmeden topu oyun içinde tutarak pas yaparak oyunu iki yönlü oynayarak hem oyun zevki vermeye çalışıyoruz hem de oynamaya çalıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonunu getiririz diye düşünüyoruz” diye konuştu. 

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